Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хамелеон
Хамелеон
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:17

Квартира пересыхает — и вместе с ней пересыхают питомцы: зимой нужна правильная влажность

Кузина посоветовала снизить прогулки рептилий по квартире зимой — ветеринар

Зимой домашние питомцы сталкиваются не только с холодом на улице, но и с рисками, которые возникают прямо в квартире — от сухого воздуха до неправильного размещения клеток и террариумов. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва". Ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники, специалист по экзотическим животным Надежда Кузина рассказала, какие меры помогут безопасно пережить межсезонье и зимние месяцы.

Рептилии: меньше прогулок и осторожнее с проветриванием

В холодное время года, отмечает ветврач, лучше сократить прогулки рептилий по квартире или отказаться от них полностью. Причина — проветривание: при открытых окнах температура быстро падает, и животное может переохладиться. Это особенно актуально в межсезонье, когда перепады температуры происходят резко и часто.

Эксперт подчеркивает, что зимой большинство питомцев требуют дополнительного внимания. Важно следить за влажностью и температурой воздуха, причем для каждого вида нормы индивидуальны. Владельцу необходимо заранее знать нужные параметры, чтобы защитить животное от негативного влияния внешних факторов.

Грызуны: подстилка как утепление и "почва" для норок

Для грызунов, по словам специалиста, в клетке всегда должен быть "утеплитель" — подстилка. Она нужна не только для тепла, но и как среда, которая имитирует почву и позволяет делать норки, прятать корм и чувствовать себя безопаснее. Зимой количество опилок рекомендуется увеличить, однако чистоту нужно контролировать особенно тщательно.

Также Кузина предостерегает от распространенной ошибки — переносить клетки и террариумы ближе к батареям. Излишнее тепло и сухость могут привести к пересушиванию кожи, а значит ухудшить общее состояние питомца. Температурный режим должен оставаться стабильным и подходящим конкретному виду.

Птицы, кошки и собаки: свет, витамины и контроль линьки

Птицам зимой может не хватать солнечного света, что способно привести к выпадению перьев. В этот период Кузина советует давать витамины для птиц и следить, чтобы корм оставался высокого качества и был разнообразным. Это помогает компенсировать сезонные изменения и поддерживать организм в условиях короткого светового дня.

"Зимой в дополнительном внимании и уходе нуждаются практически все домашние питомцы. Необходимо следить за влажностью и температурой воздуха в квартире… В период межсезонья и зимой лучше снизить количество прогулок рептилий или вовсе отказаться от них", — рассказала специалист по экзотическим животным Надежда Кузина.

Теплая зима, добавляет ветврач, может сдвинуть сроки сезонной линьки собак и кошек — у многих она начинается раньше. Это означает, что владельцам следует уделить больше внимания уходу за шерстью, чтобы помочь питомцам пережить изменения без дискомфорта и ухудшения состояния кожи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Игры предотвращают скуку и нервность у кроликов — ветеринар 03.01.2026 в 17:20
Вот почему нельзя стоять над кроликом во весь рост: мелкая деталь, которая рушит всё доверие

Кролики тоже любят игры и общение. Рассказываем, когда лучше играть с ушастиком, как не напугать его и что делать, если он кусается.

Читать полностью » Владимир Голубев назвал поездки с собакой в мегаполис на праздники стрессом 03.01.2026 в 11:28
Праздники для людей — стресс для собаки: поездка в мегаполис на Новый год может стать ошибкой

Новогодний ажиотаж в мегаполисах может стать испытанием для собаки. Кинолог объяснил, куда лучше ехать и как избежать ошибок в пути.

Читать полностью » Тюлени хлопают себя ластами по животу для общения — зоологи 03.01.2026 в 11:02
Живот тюленя как инструмент: странный сигнал, решающий конфликты без единой драки

Почему тюлени хлопают себя ластами по животу и какие сигналы они передают сородичам? За простым жестом скрывается сложная система общения и иерархий.

Читать полностью » Крысы переносят лептоспироз, опасный для кошек и людей — учёные 03.01.2026 в 5:09
Почему нельзя хвалить кошку за пойманную мышь: главная ошибка владельцев, о которой молчат

Охота на мышей кажется безобидной, но грызуны могут переносить инфекции и яды. Разбираемся, чем это грозит кошке и как снизить риск.

Читать полностью » Эфирные масла цитрусовых раздражают обоняние собак — Fanpage 02.01.2026 в 22:57
Запах цитрусовых ломает поведение собак: нос реагирует так, будто в воздухе опасность

Запах апельсинов кажется людям приятным, но для собак он может быть настоящим раздражителем. Разбираемся, почему цитрусовые так сильно влияют на их поведение.

Читать полностью » Кошки могут есть хлеб как лакомство — ветеринары 02.01.2026 в 16:17
Кошка выпрашивает хлеб? Всё дело в одном мощном компоненте

Почему кошки тянутся к хлебу и можно ли давать его питомцу? Объясняем роль дрожжей, риски добавок и почему сырое тесто под запретом.

Читать полностью » Нападение собаки в семье привело к гибели питбуля — fanpage 02.01.2026 в 10:56
Кровь на полу и сломанная логика: трагедия с питбулем показала главную ошибку людей

Трагедия с питбулем в Италии вновь обострила спор об агрессии собак. Почему проблема не в породе и какие решения действительно работают.

Читать полностью » Маленький аквариум требует больше ухода чем большой — эксперт 02.01.2026 в 4:06
Почему петушок в одиночестве сходит с ума? Секрет поведения, о котором молчат продавцы

Даже в 5-10 литрах можно создать комфортный аквариум, если выбрать подходящих рыбок и следить за водой, аэрацией и температурой.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Продажи новых электромобилей в России в 2025 году снизились на 30% — Минпромторг РФ
Мир
Китай поддержал экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле — МИД КНР
Еда
Запечённый рыбный рулет с овощной начинкой и сыром сохраняет сочность — повар
Экономика
ВВП Белоруссии в 2025 году достиг исторического максимума в 88,6 млрд долларов — министр экономики Чеботарь
Авто и мото
Прогрев двигателя зимой должен длиться 4-7 минут — моторист
Общество
Правительство утвердило субсидии регионам на орфанные лекарства с 2026 года — РИА Новости
Общество
В России вынесли 100 пожизненных приговоров за январь—ноябрь 2025 года — ТАСС
Общество
Правительство утвердило план расширения льгот на платное обучение для многодетных — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet