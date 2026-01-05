Квартира пересыхает — и вместе с ней пересыхают питомцы: зимой нужна правильная влажность

Зимой домашние питомцы сталкиваются не только с холодом на улице, но и с рисками, которые возникают прямо в квартире — от сухого воздуха до неправильного размещения клеток и террариумов. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва". Ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники, специалист по экзотическим животным Надежда Кузина рассказала, какие меры помогут безопасно пережить межсезонье и зимние месяцы.

Рептилии: меньше прогулок и осторожнее с проветриванием

В холодное время года, отмечает ветврач, лучше сократить прогулки рептилий по квартире или отказаться от них полностью. Причина — проветривание: при открытых окнах температура быстро падает, и животное может переохладиться. Это особенно актуально в межсезонье, когда перепады температуры происходят резко и часто.

Эксперт подчеркивает, что зимой большинство питомцев требуют дополнительного внимания. Важно следить за влажностью и температурой воздуха, причем для каждого вида нормы индивидуальны. Владельцу необходимо заранее знать нужные параметры, чтобы защитить животное от негативного влияния внешних факторов.

Грызуны: подстилка как утепление и "почва" для норок

Для грызунов, по словам специалиста, в клетке всегда должен быть "утеплитель" — подстилка. Она нужна не только для тепла, но и как среда, которая имитирует почву и позволяет делать норки, прятать корм и чувствовать себя безопаснее. Зимой количество опилок рекомендуется увеличить, однако чистоту нужно контролировать особенно тщательно.

Также Кузина предостерегает от распространенной ошибки — переносить клетки и террариумы ближе к батареям. Излишнее тепло и сухость могут привести к пересушиванию кожи, а значит ухудшить общее состояние питомца. Температурный режим должен оставаться стабильным и подходящим конкретному виду.

Птицы, кошки и собаки: свет, витамины и контроль линьки

Птицам зимой может не хватать солнечного света, что способно привести к выпадению перьев. В этот период Кузина советует давать витамины для птиц и следить, чтобы корм оставался высокого качества и был разнообразным. Это помогает компенсировать сезонные изменения и поддерживать организм в условиях короткого светового дня.

"Зимой в дополнительном внимании и уходе нуждаются практически все домашние питомцы. Необходимо следить за влажностью и температурой воздуха в квартире… В период межсезонья и зимой лучше снизить количество прогулок рептилий или вовсе отказаться от них", — рассказала специалист по экзотическим животным Надежда Кузина.

Теплая зима, добавляет ветврач, может сдвинуть сроки сезонной линьки собак и кошек — у многих она начинается раньше. Это означает, что владельцам следует уделить больше внимания уходу за шерстью, чтобы помочь питомцам пережить изменения без дискомфорта и ухудшения состояния кожи.