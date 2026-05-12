Балкон
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:27

Перед долгим отъездом залейте это в унитаз: квартира встретит без неприятного запаха

Перед длительным отъездом из квартиры не стоит оставлять продукты в обычной камере холодильника и грязное белье, рассказала эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. О том, какие еще действия важно предпринять дома перед долгим отсутствием хозяев, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Подготовку квартиры к долгому отсутствию стоит начать с холодильника, отметила Жукова. По ее словам, остатки продуктов из обычной камеры лучше переложить в морозилку, если холодильник не отключается полностью.

"Заморозку переносит абсолютно все, даже хлеб, кетчуп, все что угодно, лучше остатки заморозить. Ни в коем случае не оставлять грязные вещи в корзинах для хранения белья, это рассадник бактерий, запахов и всего остального", — рассказала эксперт.

Специалист также посоветовала перед отъездом по возможности сделать уборку, чтобы после возвращения было достаточно быстро убрать пыль и привести квартиру в порядок. Кроме того, она напомнила о способе защиты от неприятного запаха из канализации: перед поездкой можно налить в унитаз немного подсолнечного масла, чтобы на поверхности образовалась пленка.

Отдельно Жукова обратила внимание на безопасность. Она рекомендовала отключить от сети как можно больше электроприборов.

"Все приборы, вплоть до компьютера, могут быть разные происшествия, поэтому максимально все отключить", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, окна и форточки лучше закрыть плотно, а шторы не задергивать полностью, чтобы жилье не выглядело пустым.

"Если у вас нет вредных привычек, то они могут быть у соседей и даже не у соседей над вами, через три-четыре квартиры выше. Кто-то, например, курит, бросил сигарету, она ветром может залететь к вам в открытое окно. Поэтому окна лучше закрыть. Тюлевые занавески оставить, будто кто-то живет в квартире", — напомнила блогер.

На кухне, добавила специалист, можно закрыть слив в раковине прозрачной кружкой или стаканом, поскольку тараканы часто проникают через канализационные трубы. При этом полностью перекрывать канализацию она не советует, чтобы не оставлять систему без вентиляции.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

