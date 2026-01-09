Квартира освобождена, доступ под вопросом: передача ключей превращается в новую интригу

Передача ключей от квартиры Ларисы Долиной, вокруг которой продолжается спор, остаётся закрытой темой даже после того, как артистка завершила переезд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Светлану Свириденко, представляющую интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье. Юрист отказалась раскрывать время и место передачи ключей, подчеркнув лишь, что исполнительница уже покинула квартиру.

Что известно о переезде и передаче ключей

По словам Светланы Свириденко, Лариса Долина закончила переезд из квартиры, которая фигурирует в судебном разбирательстве. Однако вопрос о том, когда именно покупательница сможет получить доступ к жилью, адвокат оставила без деталей. Как следует из её комментария, передача ключей рассматривается как чувствительный момент, который сторона Лурье не намерена обсуждать публично.

Фактически речь идёт о ситуации, когда само освобождение недвижимости подтверждено, но дальнейшие действия — включая передачу ключей — остаются за рамками публичной информации. Такая позиция может быть связана как с юридическими нюансами, так и с желанием избежать новых трактовок в публичном поле.

"По вопросу передачи ключей Лурье комментариев не будет", — отметила адвокат Светлана Свириденко.

Почему ситуация остаётся напряжённой

Отказ назвать детали передачи ключей подчёркивает, что история вокруг недвижимости не завершена окончательно. Формально переезд артистки означает, что квартира больше не используется прежним владельцем, однако вопрос фактического доступа к объекту остаётся открытым. В подобных конфликтах именно такие детали часто становятся причиной новых претензий и уточнений.

Свириденко не уточнила, когда именно ключи будут переданы Полине Лурье и где это произойдёт. При этом сам факт завершения переезда, озвученный адвокатом, может указывать на переход истории к следующему этапу — юридическому и процедурному, уже без участия Долиной в бытовой части вопроса.