Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:57

Долина просила "несколько месяцев", но получила жёсткий отказ: в Хамовниках готовят немедленное выселение

Покупательница квартиры Долиной отказалась давать время на сборы — Свириденко

Позиция покупательницы квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках остаётся жёсткой: девушка не готовы предоставить время на сборы и последующее проживание. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на адвоката Полины Лурье Светлану Свириденко. Защита настаивает, что после решения суда вопрос должен быть закрыт без дополнительных уступок.

По словам адвоката, если суд придёт к выводу о необходимости освободить жильё, постановление должно начать действовать немедленно. Защита ожидает, что иск будет удовлетворён в полном объёме и без отсрочек.

Требование о выселении и отказ в "отсрочке"

Адвокат Полины Лурье подчеркнула, что её доверительница не намерена разрешать певице оставаться в квартире после того, как будет принято решение о выселении.

"Мы поддержим в суде наши исковые требования", — сказала Свириденко.

Ранее защита сообщила, что Лариса Долина просила Полину Лурье разрешить ей пожить в квартире ещё несколько месяцев. Отмечалось, что артистка мотивировала просьбу тем, что ей требуется больше времени на сбор вещей и организацию переезда.

Решение Верховного суда и оценки юристов

Ключевым основанием для дальнейших требований о выселении стало решение Верховного суда РФ от 16 декабря. Инстанция признала право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье и постановила отменить решения нижестоящих судов по делу о продаже жилья артистки.

