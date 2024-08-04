Технология захвата ионов: прорыв Oxford Ionics

Мир технологий стоит на пороге новой эры — эры квантовых вычислений. Эта революция обещает трансформировать целые индустрии и открыть невиданные ранее возможности.

Британская компания Oxford Ionics сделала значительный шаг в этом направлении, создав самый мощный в мире квантовый чип, который может стать основой для функционального квантового компьютера уже к 2027 году.

Квантовые вычисления — это новая технологическая парадигма, основанная на принципах квантовой механики. В отличие от классических компьютеров, оперирующих битами (0 и 1), квантовые компьютеры используют кубиты.

Благодаря суперпозиции кубиты могут находиться в нескольких состояниях одновременно, обрабатывая колоссальные объемы информации. Квантовая запутанность позволяет кубитам быть связанными независимо от расстояния, мгновенно влияя друг на друга. Эти уникальные свойства дают квантовым компьютерам потенциал решать задачи, недоступные даже самым мощным суперкомпьютерам.

Потенциальные применения квантовых вычислений охватывают широкий спектр областей: от криптографии и моделирования материалов до искусственного интеллекта и медицины.

Квантовые чипы — это "мозг" квантового компьютера. Они представляют собой пластины полупроводникового материала с вытравленными на них электронными схемами, ответственными за обработку информации. Основная сложность в создании квантовых чипов заключается в стабильном и надежном управлении кубитами, которые чрезвычайно чувствительны к внешним возмущениям.

Одним из перспективных методов управления кубитами является технология захвата ионов в ловушку с помощью электромагнитных полей. Традиционно для манипулирования ионами используются лазеры, что делает технологию сложной и дорогостоящей.

Компания Oxford Ionics представила революционный подход, интегрировав электронную систему управления непосредственно в квантовый чип.

Это позволило упростить и удешевить процесс управления кубитами, отказавшись от внешних лазеров. Кроме того, использование стандартных технологий производства полупроводников открывает путь к массовому производству квантовых чипов.

Фото: www.physics.ucsb.edu/Erik Lucero, Martinis Group (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)