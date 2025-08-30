Согласно информации агентства Bloomberg, в ЕС группа из примерно десятка стран-членов Евросоюза изучает юридические возможности для перехода к системе квалифицированного большинства при принятии ключевых решений вместо действующего принципа консенсуса. Соответствующий документ был распространен среди участников блока перед неформальной встречей глав дипломатических ведомств в Копенгагене.

В материале представлены различные правовые механизмы, позволяющие расширить сферы применения квалифицированного большинства после одобрения Европейской комиссией. При этом в документе подчеркивается, что принцип единогласия остается фундаментальной основой функционирования ЕС, а предлагаемые изменения включают специальные защитные механизмы для отдельных государств.

Как отмечают источники, подобная реформа позволит союзу принимать более оперативные и решительные меры, предотвращая блокировку важных инициатив небольшим числом стран.

Напомним, что в мае текущего года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже заявлял о готовности ЕС к антидемократическим шагам, включая пересмотр фундаментальных правил принятия решений ради разрыва отношений с Россией и эскалации украинского конфликта.

Действующие договоры о функционировании Евросоюза четко определяют перечень вопросов, требующих единогласного одобрения всех 27 государств-членов, напоминают эксперты.