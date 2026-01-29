Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поездка на квадроциклах
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:51

Большие колеса не спасают: главные ошибки водителей квадроциклов

Езда на квадроцикле требует опыта, строгого контроля скорости и обязательной защиты, иначе риск травм резко возрастает, отметил байкер, таксист Михаил Раздольский. Основные правила безопасной езды на квадроцикле он перечислил в комментарии NewsInfo.

Раздольский пояснил, что ключевая ошибка новичков это переоценка проходимости квадроцикла и недооценка его "физики". По его словам, устойчивость и равновесие на это виде транспорта напрямую зависят от опыта, а высокая скорость на пересеченной местности часто становится причиной падений и серьезных травм.

"На нем ездить надо долго чтобы в совершенстве владеть предметом. Из-за того, что у него большие колеса, достаточно массивные, он здорово скачет на ухабах, на препятствиях. Если ехать на высокой скорости, то очень даже запросто можно перевернуться. Нужно быть осторожным со скоростью и не считать, что квадроцикл может пройти где ты хочешь", — предупредил эксперт.

Раздольский подчеркнул, что большие колеса квадроцикла создают ложное ощущение вседозволенности, хотя на льду и твердых поверхностях они тормозят значительно хуже.

"Здоровенные колеса, толстые, широкие. Они хороши для проходимости по песку, по болотцу. Но когда ледяная погода, они гораздо хуже тормозят, они летят дальше, так как мало давления оказывают на почву", — предостерег байкер.

Он также обратил внимание на необходимость экипировки, которая помогает снизить риск тяжелых повреждений при падении, которое может произойти в любой момент, даже при езде вне асфальта.

"Шлем нужен и "черепашка", пластиковый корсет мощный", — посоветовал эксперт.

Он добавил, что именно скорость является главным фактором опасности для новичков.

"Кроме большого опыта на езды на квадроцикле, других средств нет безопасности эффективных нет, постоянное приобретение опыта", — отметил Раздольский.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

