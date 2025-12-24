Квадратные метры против демографии: почему Дальний Восток строится наперекор оттоку

Ввод нового жилья на Дальнем Востоке продолжает расти, несмотря на сложную демографическую ситуацию и отток населения. За 11 месяцев 2025 года в макрорегионе введено 4,1 млн кв. метров жилья — это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 24 декабря сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на аналитику ФАНУ "Востокгосплан".

Приморье — лидер по объёмам строительства

По объёму введённого жилья уверенное первое место занимает Приморский край. С начала года здесь сдано в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров, из которых 650 тысяч приходится на многоквартирные дома и ещё 670 тысяч — на индивидуальное жилищное строительство. Темпы роста в регионе оказались одними из самых высоких — плюс 20,6% к показателям 2024 года.

Для сравнения, в Якутии за этот же период введено 723 тысячи кв. метров жилья, в Хабаровском крае — 488 тысяч, в Сахалинской области — 254 тысячи. В целом по Дальневосточному федеральному округу ввод жилья уже на 12% превысил плановые показатели федерального проекта "Жильё", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Перевыполнение планов и проблемные регионы

По данным "Востокгосплана", целевые значения федерального проекта достигнуты практически во всех регионах ДФО. Исключением стала Сахалинская область, где выполнено лишь 64% от запланированного объёма. При этом в ряде субъектов показатели значительно превысили ожидания.

Так, в Чукотском автономном округе план перевыполнен в 5,4 раза. В Магаданской области и Бурятии — в 1,7 раза, в Камчатском крае — в 1,5 раза. В Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области ввод жилья оказался выше плана в 1,4 раза, в Амурской области — на 20%. В Приморье и Якутии прирост оказался более сдержанным — 0,3% и 4,7% соответственно.

Обеспеченность жильём и доступность ипотеки

Аналитики отмечают, что относительная стабильность рынка многоквартирного строительства на Дальнем Востоке во многом связана с низкой обеспеченностью населения жильём. В 2024 году в ДФО в среднем приходилось 26 кв. метров на человека, тогда как в целом по России — 29 кв. метров. Это означает, что спрос на новое жильё сохраняется даже на фоне продолжающегося оттока населения.

При этом тезис о более высокой доступности жилья для дальневосточников вызывает споры. В "Востокгосплане" указывают, что в 2024 году доходы 50% семей в ДФО позволяли приобрести квартиру площадью 54 кв. метра при ипотечной нагрузке не более 35% дохода. Для сравнения, в среднем по России такой уровень доходов имеют 41% семей. За девять месяцев 2025 года доля таких семей на Дальнем Востоке выросла до 56%.

На практике же, как признают участники рынка, даже при наличии льготных ипотечных программ покупка качественного жилья для многих семей по-прежнему остаётся сложной задачей.