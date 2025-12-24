Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
новостройка
новостройка
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

Квадратные метры против демографии: почему Дальний Восток строится наперекор оттоку

Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 2,4% за 11 месяцев — Востокгосплан

Ввод нового жилья на Дальнем Востоке продолжает расти, несмотря на сложную демографическую ситуацию и отток населения. За 11 месяцев 2025 года в макрорегионе введено 4,1 млн кв. метров жилья — это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 24 декабря сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на аналитику ФАНУ "Востокгосплан".

Приморье — лидер по объёмам строительства

По объёму введённого жилья уверенное первое место занимает Приморский край. С начала года здесь сдано в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров, из которых 650 тысяч приходится на многоквартирные дома и ещё 670 тысяч — на индивидуальное жилищное строительство. Темпы роста в регионе оказались одними из самых высоких — плюс 20,6% к показателям 2024 года.

Для сравнения, в Якутии за этот же период введено 723 тысячи кв. метров жилья, в Хабаровском крае — 488 тысяч, в Сахалинской области — 254 тысячи. В целом по Дальневосточному федеральному округу ввод жилья уже на 12% превысил плановые показатели федерального проекта "Жильё", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Перевыполнение планов и проблемные регионы

По данным "Востокгосплана", целевые значения федерального проекта достигнуты практически во всех регионах ДФО. Исключением стала Сахалинская область, где выполнено лишь 64% от запланированного объёма. При этом в ряде субъектов показатели значительно превысили ожидания.

Так, в Чукотском автономном округе план перевыполнен в 5,4 раза. В Магаданской области и Бурятии — в 1,7 раза, в Камчатском крае — в 1,5 раза. В Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области ввод жилья оказался выше плана в 1,4 раза, в Амурской области — на 20%. В Приморье и Якутии прирост оказался более сдержанным — 0,3% и 4,7% соответственно.

Обеспеченность жильём и доступность ипотеки

Аналитики отмечают, что относительная стабильность рынка многоквартирного строительства на Дальнем Востоке во многом связана с низкой обеспеченностью населения жильём. В 2024 году в ДФО в среднем приходилось 26 кв. метров на человека, тогда как в целом по России — 29 кв. метров. Это означает, что спрос на новое жильё сохраняется даже на фоне продолжающегося оттока населения.

При этом тезис о более высокой доступности жилья для дальневосточников вызывает споры. В "Востокгосплане" указывают, что в 2024 году доходы 50% семей в ДФО позволяли приобрести квартиру площадью 54 кв. метра при ипотечной нагрузке не более 35% дохода. Для сравнения, в среднем по России такой уровень доходов имеют 41% семей. За девять месяцев 2025 года доля таких семей на Дальнем Востоке выросла до 56%.

"В 2024 году доход 50% семей, живущих в ДФО, позволял приобрести квартиру площадью 54 кв. м при доле ипотечного платежа в доходах не более 35% (в РФ — 41% семей имеет такой уровень дохода), и доля таких семей на Дальнем Востоке растет", — отмечают в "Востокгосплане".

На практике же, как признают участники рынка, даже при наличии льготных ипотечных программ покупка качественного жилья для многих семей по-прежнему остаётся сложной задачей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вахрушева: маски и соблюдение гигиены — ключевые меры профилактики гриппа вчера в 15:16
Не дайте вирусу испортить Новый год: как защититься от гонконгского гриппа в праздничный сезон

Медицинская маска и сокращение контактов — лучшие способы защиты от гонконгского гриппа, особенно в преддверии новогодних праздников.

Читать полностью » В 2025 году в Москве зафиксировано снижение сделок с ипотекой на новостройки на 27,7% вчера в 10:16
Московский рынок недвижимости теряет ориентацию: что скрывает снижение ипотечных сделок с новостройками

В Москве число ипотечных сделок с новостройками снизилось на 27,7% в 2025 году, но в ноябре был зафиксирован рост числа сделок и доли сделок с ипотекой.

Читать полностью » Камчатский бюджет увеличен на 1,5 млрд рублей для компенсации разницы тарифов – Ирина Унтилова вчера в 5:08
Неожиданный поворот бюджета Камчатки: как 1,5 млрд рублей обещают стабилизировать коммунальные услуги

Внесены изменения в краевой бюджет Камчатки: доходы увеличены на 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию разницы тарифов на энергоресурсы.

Читать полностью » В новую стратегию развития Дальнего Востока добавят приоритет строительства детских учреждений – Ирина Яровая вчера в 4:54
Дальневосточные регионы получают шанс на новое развитие: что принесет стратегия до 2030 года для семей с детьми

Камчатка и другие дальневосточные территории получат новый приоритет в Стратегии развития: строительство объектов для детей, включая школы и детские сады.

Читать полностью » Губернатор Камчатки освободит замглавы Петропавловска за невыполнение обязательств по снегорасчистке – КАМЧАТКА-ИНФОРМ вчера в 4:54
Проблемы с уборкой снега: Камчатка принимает решительные меры против неэффективных чиновников

Губернатор Камчатки требует кадровых изменений из-за неэффективной снегорасчистки в Петропавловске-Камчатском. Почему ситуация с уборкой снега дошла до уголовных дел?

Читать полностью » В Камчатском крае расширен доступ к материнскому капиталу для всех женщин – Камчатка Сегодня вчера в 4:54
Новый закон о маткапитале на Камчатке: кто теперь может получить поддержку при рождении первого ребенка

В Камчатском крае расширяют доступ к материнскому капиталу: теперь право на выплату получают все женщины при рождении первого ребенка.

Читать полностью » В России пересмотрены требования для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток – ИА PrimaMedia вчера в 4:54
Правительство пересмотрело налоговые льготы для бизнеса: какие проекты получат поддержку в 2027 году

В России пересмотрены условия налоговых льгот для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, что не снизит интерес к инвестициям в Дальневосточные регионы.

Читать полностью » Камчатка полностью перекрыла канал поставок браконьерской икры – Герман Зверев вчера в 4:54
Икра без маркировки: Камчатка ставит точку в браконьерском бизнесе — что будет дальше

Камчатка полностью перекрыла канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт. Как это повлияло на рынок и каким образом продолжается борьба с браконьерством?

Читать полностью »

Новости
Наука
Асфальт с добавкой водорослей лучше восстанавливается после деформаций — учёные
ДФО
Приморье не столкнулось с ёлочными клещами — Роспотребнадзор
Туризм
Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia
ДФО
Отказы по кредитным каникулам растут из-за недостатка документов о доходах — Войлуков
ДФО
Власти Владивостока утвердили новые тарифы на содержание жилья с января 2026 года — PrimaMedia
СКФО
Морозы отменили занятия в школах Коми для учеников до 11 классов — Комиинформ
СКФО
Физическая активность ускоряет согревание тела без обогревателей — 1777.ru
СКФО
Ремонт коллектора отопления завершили в доме на Булгаковой в Печоре — Олег Шутов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet