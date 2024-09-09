Волк: полиция задержала четырех подростков за поджог тепловоза в Кемеровской области

В Ленинске-Кузнецком четверо несовершеннолетних подожгли тепловоз, и их задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Один из подростков рассказал, что анонимный куратор связался с ним через социальные сети и предложил за награду совершить противоправное действие. Молодой человек согласился и привлек к делу еще троих знакомых.
"Злоумышленники, взяв с собой легковоспламеняющуюся жидкость, проникли на территорию предприятия и подожгли тепловоз, принадлежащий местной организации. Всё это они записали на видео, после чего скрылись", — сообщила Волк.
Размер причиненного ущерба составил около четырех миллионов рублей. За выполнение задания подросткам обещали 100 тысяч рублей.
Против несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Фото: Freepik.com
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