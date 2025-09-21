Кусочек смолы превратился в машину времени: учёные впервые нашли мезозойский янтарь в Южной Америке

В тропических лесах Амазонки найдено уникальное сокровище древности — десятки идеально сохранившихся насекомых и даже нити паутины внутри янтаря возрастом 112 миллионов лет.

Где сделали открытие

Янтарные залежи обнаружили в карьере Геновева, расположенном в бассейне Орьенте на востоке Эквадора. Как только стало известно о находке, учёные организовали экспедицию. Первые результаты уже опубликованы в Communications Earth & Environment, но исследования только начинаются — янтаря в регионе очень много.

Считается, что смола, из которой образовался янтарь, выделялась хвойными деревьями семейства араукариевых, когда Эквадор ещё был частью суперконтинента Гондвана.

Как формируется янтарь

Янтарь может образовываться как из надземных частей деревьев, так и из корней. Если смола застывает на ветвях и стволах, в ней часто остаются "биовключения" — насекомые, растения и даже паутина.

Хотя большая часть янтаря в Геновева имеет подземное происхождение, во время первых раскопок исследователи собрали около 60 образцов надземного янтаря. Более трети содержали древние биовключения.

Что нашли внутри

различные виды мух,

ос, мошек и комаров,

жука,

остатки растений и нити паутины.

Все эти организмы существовали бок о бок с динозаврами во влажных лесах мелового периода.

"Это первый в Южной Америке случай, когда найден мезозойский янтарь с биовключениями насекомых и пауков — и это, безусловно, новые виды", — подчеркнул профессор Хавьер Дельклос из Барселонского университета.

Некоторые насекомые были тесно связаны с водной средой, что говорит о множестве рек, болот и озёр в том регионе.

Насекомые и динозавры

Учёные считают, что древние комары питались кровью позвоночных, возможно, птиц или даже динозавров. Но надежд на "Парка Юрского периода" нет.

"Мы не можем создать "Парк Юрского периода" из янтаря мелового периода — по крайней мере, с помощью современных технологий", — заключил профессор Дельклос.

Сравнение: янтарь разных регионов

Регион Возраст янтаря Особенности находок Балтийский янтарь 44-50 млн лет Богатые включения насекомых и растений Бирманский янтарь 99 млн лет Уникальные находки пернатых динозавров Эквадорский янтарь 112 млн лет Первые мезозойские включения в Южной Америке

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: надеяться найти ДНК динозавров в янтаре.

Последствие: иллюзия возможности "воскрешения" динозавров.

Альтернатива: изучать сохранившиеся структуры и химические следы для понимания экосистем прошлого.

А что если…

Если удастся найти ещё больше образцов с биовключениями, исследователи смогут реконструировать экосистему Амазонки времён динозавров — от насекомых до растений.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы Уникальные данные о мезозое в Южной Америке Отсутствие пригодной для анализа ДНК Отличная сохранность насекомых Трудоёмкая обработка и исследование янтаря Возможность описания новых видов Ограниченность по количеству крупных включений

