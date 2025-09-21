Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Янтарь
Янтарь
© commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:40

Кусочек смолы превратился в машину времени: учёные впервые нашли мезозойский янтарь в Южной Америке

Учёные обнаружили в Амазонии мезозойский янтарь с насекомыми и растениями возрастом более 100 миллионов лет

В тропических лесах Амазонки найдено уникальное сокровище древности — десятки идеально сохранившихся насекомых и даже нити паутины внутри янтаря возрастом 112 миллионов лет.

Где сделали открытие

Янтарные залежи обнаружили в карьере Геновева, расположенном в бассейне Орьенте на востоке Эквадора. Как только стало известно о находке, учёные организовали экспедицию. Первые результаты уже опубликованы в Communications Earth & Environment, но исследования только начинаются — янтаря в регионе очень много.

Считается, что смола, из которой образовался янтарь, выделялась хвойными деревьями семейства араукариевых, когда Эквадор ещё был частью суперконтинента Гондвана.

Как формируется янтарь

Янтарь может образовываться как из надземных частей деревьев, так и из корней. Если смола застывает на ветвях и стволах, в ней часто остаются "биовключения" — насекомые, растения и даже паутина.

Хотя большая часть янтаря в Геновева имеет подземное происхождение, во время первых раскопок исследователи собрали около 60 образцов надземного янтаря. Более трети содержали древние биовключения.

Что нашли внутри

  • различные виды мух,
  • ос, мошек и комаров,
  • жука,
  • остатки растений и нити паутины.

Все эти организмы существовали бок о бок с динозаврами во влажных лесах мелового периода.

"Это первый в Южной Америке случай, когда найден мезозойский янтарь с биовключениями насекомых и пауков — и это, безусловно, новые виды", — подчеркнул профессор Хавьер Дельклос из Барселонского университета.

Некоторые насекомые были тесно связаны с водной средой, что говорит о множестве рек, болот и озёр в том регионе.

Насекомые и динозавры

Учёные считают, что древние комары питались кровью позвоночных, возможно, птиц или даже динозавров. Но надежд на "Парка Юрского периода" нет.

"Мы не можем создать "Парк Юрского периода" из янтаря мелового периода — по крайней мере, с помощью современных технологий", — заключил профессор Дельклос.

Сравнение: янтарь разных регионов

Регион Возраст янтаря Особенности находок
Балтийский янтарь 44-50 млн лет Богатые включения насекомых и растений
Бирманский янтарь 99 млн лет Уникальные находки пернатых динозавров
Эквадорский янтарь 112 млн лет Первые мезозойские включения в Южной Америке

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться найти ДНК динозавров в янтаре.
    Последствие: иллюзия возможности "воскрешения" динозавров.
    Альтернатива: изучать сохранившиеся структуры и химические следы для понимания экосистем прошлого.

А что если…

Если удастся найти ещё больше образцов с биовключениями, исследователи смогут реконструировать экосистему Амазонки времён динозавров — от насекомых до растений.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Уникальные данные о мезозое в Южной Америке Отсутствие пригодной для анализа ДНК
Отличная сохранность насекомых Трудоёмкая обработка и исследование янтаря
Возможность описания новых видов Ограниченность по количеству крупных включений

Три интересных факта

  1. Янтарь способен сохранять мельчайшие детали — даже пузырьки воздуха и воды возрастом сотни миллионов лет.

  2. Бирманский янтарь подарил науке отпечатки перьев и хвостов маленьких динозавров.

  3. Эквадорская находка расширяет географию мезозойских янтарей: ранее такие включения находили только в Азии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

CDC: вакцина MMRV больше не рекомендуется детям младше 4 лет сегодня в 2:11

Комбинированная вакцина уходит в прошлое: что теперь колют детям вместо неё

CDC изменил правила вакцинации детей против кори, паротита, краснухи и ветрянки. Узнаем, что это значит для родителей и какие варианты остаются.

Читать полностью » Комета Леммон достигнет яркости 4-й величины при сближении с Землёй 21 октября сегодня в 1:22

Две кометы и метеорный дождь в один вечер: небо готовит спектакль тысячелетия

В октябре небесное шоу обещает стать особенным: сразу две кометы могут засверкать на ночном небе, совпав с пиком метеорного дождя.

Читать полностью » Исследование Йеля: Аннапурна Фанг признана величайшей горой вместо Эвереста сегодня в 0:16

Эверест лишился короны: какая гора на самом деле величайшая

Молодой математик из Йеля изменил представление о горах: его формула лишила Эверест титула и подарила миру новый способ восхищаться вершинами.

Читать полностью » Уникальные окаменелости пермского вымирания обнаружены в Танзании и Замбии вчера в 23:44

Дицинодонты, саблезубые хищники и гигантские саламандры: живые картины пермского периода из Африки

В Танзании и Замбии нашли уникальные окаменелости, сохранившие картину жизни незадолго до массового вымирания в конце пермского периода.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что старение распространяется по организму через белок HMGB1 вчера в 23:42

Старение бежит по телу молниеносно — всё из-за одного белка, который заражает клетки

Учёные выяснили: старение распространяется как цепная реакция через белок HMGB1, который "заражает" здоровые клетки. Это открывает путь к новым методам борьбы с возрастом.

Читать полностью » В пещере Эль-Мирадор обнаружены следы каннибализма среди неолитических земледельцев вчера в 22:36

Тайна пещеры в Испании: семья из 11 человек была съедена 5700 лет назад — и это не ритуал, а война

В пещере Эль-Мирадор в Испании нашли останки семьи, съеденной 5700 лет назад. Это доказательство того, что неолитические войны сопровождались каннибализмом.

Читать полностью » Учёные зафиксировали новый вид электромагнитной волны от молний вчера в 22:19

Земля и космос на связи через молнии: учёные зафиксировали волны, проникающие в магнитосферу

Учёные зафиксировали новый вид электромагнитной волны от молнии — "зеркально отражённый свист", доставляющий энергию на высоту 20 тысяч километров.Учёные зафиксировали новый вид электромагнитной волны от молнии — "зеркально отражённый свист", доставляющий энергию на высоту 20 тысяч километров.

Читать полностью » Подводные раскопки у берегов Каша выявили парфюмерные сосуды, пролежавшие под водой тысячу лет 19.09.2025 в 21:47

Средневековые ароматы, сохранившиеся под водой: что скрывают стеклянные флаконы из Каша

У берегов Турции археологи нашли стеклянные флаконы для духов XI века. Находка доказывает, что ароматы с Востока попадали в Европу ещё в Средние века.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Национальный парк Да Сюэнь Шань сочетает живописные пейзажи и экотуризм
Красота и здоровье

Норвежское исследование показало, что длительные прогулки уменьшают риск болей в спине на четверть
Садоводство

Обрезка кактусов весной стимулирует боковое ветвление и цветение
Дом

Стеклянная посуда подходит для запекания и хранения без риска выделения примесей
Авто и мото

Автоэксперты: WD-40 и спецсредства помогают убрать битумные пятна с машины
Еда

Ананасы в слоёном тесте готовятся с обсушенными фруктами для лучшего результата
Садоводство

Полезные сорняки на огороде: клевер, крапива, ромашка и одуванчик улучшают почву и повышают урожайность
Технологии

Huawei: система Atlas 950 с 8192 Ascend быстрее Nvidia NVL144 в 6,7 раза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet