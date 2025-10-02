Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шелковица белая
Шелковица белая
© commons.wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:08

Куры разнесут всё в клочья: какие растения выдержат их клюв и даже принесут пользу

Бамбук и сирень создают живое ограждение и декоративность курятника

Курятник может быть не просто утилитарным уголком с сеткой и сеном. С помощью правильно подобранных растений он превращается в часть сада, которая радует глаз и создаёт комфорт для птиц. Цветы, кустарники и травы не только украшают территорию, но и защищают от насекомых, привлекают опылителей и дают курам полезные лакомства.

Сравнение

Растение Польза для курятника Дополнительный эффект
Бархатцы устойчивы к клеванию отпугивают насекомых
Настурция съедобная зелень яркое украшение участка
Окопник быстро отрастает после обрывания любимое лакомство для кур
Бабочкин куст декоративность привлекает опылителей
Мята, розмарин, тимьян безопасны для птиц аромат, защита от насекомых
Бамбук, сирень живое ограждение создают тень и цветение
Шелковица плоды для кур и хозяев лёгкая тень в жару

Советы шаг за шагом

  1. Высадите устойчивые к клеванию растения — бархатцы, настурцию и окопник.

  2. Добавьте кустарники (сирень, бабочкин куст) для декоративности и защиты.

  3. Посейте вдоль ограждения мяту, тимьян, кинзу и розмарин — куры смогут щипать выступающие листья.

  4. Создайте тень с помощью шелковицы или кустового бамбука.

  5. Молодые саженцы обязательно защитите сеткой или камнями, пока они не окрепнут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить нежные декоративные растения.
    Последствие: куры быстро их уничтожат.
    Альтернатива: использовать крепкие и устойчивые виды (бархатцы, окопник).

  • Ошибка: оставить молодые кусты и деревья без защиты.
    Последствие: куры повредят корни и стебли.
    Альтернатива: прикрыть сеткой или обложить камнями.

  • Ошибка: ограничиться только газоном.
    Последствие: отсутствие тени и разнообразия в рационе птиц.
    Альтернатива: сочетать газон с кустарниками и травами.

А что если…

А что если курятник превратить в зелёный оазис, который не только украшает участок, но и улучшает микроклимат? В тени растений будет прохладнее летом, опылители помогут саду, а птицы получат естественный источник витаминов.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Высадка трав натуральная добавка в рацион кур требует регулярной подрезки
Декоративные кусты украшают участок, привлекают пчёл первые годы нуждаются в защите
Деревья (шелковица) дают тень и плоды занимают много места
Бамбук живое ограждение, быстро растёт может разрастаться слишком активно

FAQ

Какие растения лучше всего подходят для курятника?
Бархатцы, окопник, мята, тимьян, розмарин и кустарники вроде сирени.

Можно ли высаживать фруктовые деревья?
Да, особенно шелковицу: она даёт тень и ягоды, которые любят куры.

Как защитить молодые растения от кур?
Использовать сетку или камни, пока корни и ствол не окрепнут.

Мифы и правда

  • Миф: куры уничтожают любые растения.
    Правда: есть устойчивые культуры, которые выдерживают клевание.

  • Миф: декоративные кусты не сочетаются с хозяйственным двором.
    Правда: они украшают участок и привлекают опылителей.

  • Миф: травы в курятнике бесполезны.
    Правда: они улучшают рацион птиц и отпугивают насекомых.

Исторический контекст

В традиционных хозяйствах Европы и Азии куры всегда жили среди растений: их выпускали в сады, виноградники и фруктовые рощи. Там они находили пищу, защищали посадки от насекомых и удобряли почву. Современные идеи озеленения курятников возвращают эти старые практики на новый уровень.

Три интересных факта

  1. Окопник известен как "живой корм" — он восстанавливается быстрее большинства трав.

  2. Бархатцы применяют не только в огородах, но и в садах для защиты от вредителей.

  3. Куры с удовольствием едят шелковицу, а её плоды богаты витаминами и микроэлементами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Дэвид Хэндли: на севере лук убирают только в конце лета или начале осени сегодня в 2:08

Урожай на помойку: ошибка, которая убивает лук быстрее всего

Узнайте, когда собирать лук для идеального хранения, чтобы он радовал вас свежестью до 4 месяцев. Секреты, которые помогут избежать ошибок.

Читать полностью » Химические инсектициды применяются только при массовом заражении медведкой сегодня в 1:28

Подземный монстр грызёт корни: как медведка превращает грядку в пустыню

Медведка способна уничтожить грядки за недели. Разбираем эффективные способы борьбы — от ловушек и барьеров до биопрепаратов и инсектицидов.

Читать полностью » Садовод Кейт Вальц: георгины выкапывают после первых морозов, когда почернеет ботва сегодня в 1:04

Георгины не переживут зиму без этой хитрости: как сохранить клубни живыми

Георгины радуют с конца лета, но как правильно сохранить клубни до весны? Мы расскажем о 10 советах, чтобы ваши любимцы остались живыми и здоровыми.

Читать полностью » Ловушки из пластиковых бутылок помогают гуманно контролировать численность кротов — уточнили специалисты сегодня в 0:28

Слепой подземный архитектор роет быстрее экскаватора: чем его перехитрить

Кроты портят участок, но бороться с ними можно без ядов и сложных устройств. Узнайте, как сделать эффективные ловушки своими руками.

Читать полностью » На выходах дренажных труб в Камчатском крае рекомендуют утеплять участки для защиты от наледи сегодня в 0:25

Камчатская зима проверяет дренаж на прочность: что рушит систему внезапно

Как подготовить дренаж к холодам на Камчатке? Откройте для себя 7 секретов, которые помогут защитить ваш дом от зимних неприятностей и наледи.

Читать полностью » Клубневую бегонию зимой рекомендуют хранить в прохладе до весны вчера в 23:01

Хризантемы и бегонии в квартире: секреты зимовки любимых растений

Осень не повод расставаться с цветами: многие садовые растения можно переселить домой. Какие культуры лучше всего зимуют в квартире?

Читать полностью » Фацелия, овес и горчица улучшают структуру почвы и обогащают её питательными веществами вчера в 22:16

Осенью нужно сеять не только озимые: сидераты работают всю зиму и весну

Фацелия, овес, горчица и другие сидераты помогают осенью подготовить почву к весне. Какие культуры выбрать и как правильно их использовать?

Читать полностью » Опавшие яблоки и груши вызывают болезни и привлекают вредителей вчера в 21:49

Гниющие плоды лечат землю? На самом деле они заражают весь сад

Оставленная под деревьями падалица кажется удобрением, но на деле вредит саду. Чем опасны гнилые плоды и как правильно их убирать?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Громкий храп и остановки дыхания во сне указывают на апноэ — врач Екатерина Дмитренко
Авто и мото

Полная блокировка руля повышает износ гидроусилителя и рулевой рейки — автомеханик
Технологии

Стартап Periodic Labs привлёк $300 млн от Andreessen Horowitz, Nvidia и Джеффа Безоса
Авто и мото

ГИБДД напомнило о штрафах за езду с прицепом без номеров и документов
Красота и здоровье

Завтрак с белками и жирами даёт энергию и концентрацию — подчеркнула Алиона Стратулат
Еда

Салат с кальмарами, сыром и огурцом сохраняет свежесть и нежный вкус
УрФО

Жительница Челябинска зарегистрировала 90 мигрантов по поддельным адресам — МВД
Спорт и фитнес

Упражнение подъём ног в висе укрепляет пресс и корпус — мнение специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet