Куртки — на выход, шины — на смену: в Хабаровск возвращается зимнее настроение

Погода в Хабаровске готовит жителям первый настоящий намёк на зиму — уже в ближайшие выходные город может накрыть мокрым снегом. После продолжительных осенних дождей на смену им придут первые снежинки, которые, по словам метеорологов, задержатся над регионом дольше, чем на один день.

"Снегопады в Хабаровске возможны уже в ночь на воскресенье. Если в субботу, 18 октября, будет смешанный характер осадков, то 19 числа прогнозируется именно мокрый снег. Это связано с приходом более холодной воздушной массы", — пояснила начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Советы шаг за шагом

Проверьте состояние автомобиля. Уже в пятницу стоит оценить состояние шин — летние покрышки могут не справиться с мокрым снегом и гололёдом. При необходимости запланируйте замену на зимние. Пересмотрите планы на выходные. Если намечались загородные поездки, лучше скорректировать маршрут. Циклон принесёт осадки и ухудшение видимости. Подготовьте одежду. Переход на зимнюю погоду будет резким, поэтому стоит достать утеплённые куртки, перчатки и обувь с нескользящей подошвой. Следите за прогнозами. Ситуация может меняться — уточняйте данные Гидрометцентра накануне выходных, особенно если собираетесь в дорогу. Не забудьте о доме. Проверить окна и балконные двери, чтобы избежать продувания и первых холодных сквозняков.

Сравнение

Показатель Суббота, 18 октября Воскресенье, 19 октября Тип осадков дождь, местами с мокрым снегом преимущественно мокрый снег Температура днём +4…+6 °C 0…+2 °C Температура ночью +1…+3 °C -1…+1 °C Вероятность осадков 70% 90% Влияние на дороги влажное покрытие возможная наледь

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выезжать на летней резине в выходные.

Последствие: повышенный риск заносов и ДТП.

Альтернатива: заранее сменить шины или временно отказаться от дальних поездок.

Ошибка: не учитывать понижение температуры при планировании выходных.

Последствие: переохлаждение, простуда, испорченный отдых.

Альтернатива: утеплиться, взять запасную одежду и горячий напиток в термосе.

Ошибка: игнорировать предупреждения синоптиков.

Последствие: неожиданные погодные сюрпризы и пробки на дорогах.

Альтернатива: следить за обновлениями прогноза и планировать день с учётом погодных изменений.

А что если…

А что если снег окажется первым и последним в октябре? Тогда регион, вероятно, вернётся к умеренно осенней погоде, ведь устойчивое похолодание в Хабаровске обычно наступает ближе к ноябрю. Однако специалисты Гидрометцентра не исключают, что зима может прийти раньше — всё зависит от интенсивности циклона.

Если же снег задержится, коммунальные службы начнут переходить на зимний режим работы: на дороги выйдут пескоразбрасыватели, а дворы начнут расчищать от наледи.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы Ранний снег создаёт зимнее настроение, очищает воздух может вызвать гололёд и затруднить движение Понижение температуры снижает влажность, убивает часть микробов повышает риск простуд Циклон приносит осадки, пополняет запасы влаги в почве ухудшает видимость и вызывает пробки Мокрый снег мягко подготавливает к зиме быстро тает и создаёт слякоть

FAQ

Когда выпадет первый снег в Хабаровске?

По прогнозам, первые снежные осадки возможны уже в ночь на 19 октября.

Будет ли снег ложиться на землю?

Вероятно, нет — температура близка к нулю, поэтому снег будет мокрым и быстро таять.

Как долго продержится холод?

Пока речь идёт о кратковременном похолодании, но не исключено, что оно станет началом зимнего периода.

Стоит ли менять шины уже сейчас?

Если вы активно пользуетесь автомобилем, лучше сделать это заранее, чтобы не рисковать на скользких дорогах.

Повлияет ли циклон на транспортное сообщение?

Возможно временное ухудшение движения, особенно утром в воскресенье.

Мифы и правда

Миф: первый снег — признак скорой устойчивой зимы.

Правда: в Хабаровске нередко наблюдаются кратковременные снегопады в октябре, после которых вновь возвращается плюсовая температура.

Миф: мокрый снег безопасен для дорог.

Правда: именно мокрый снег чаще всего вызывает образование наледи и делает покрытие особенно скользким.

Миф: циклон всегда приносит сильный мороз.

Правда: не обязательно — этот циклон несёт в основном осадки и постепенное похолодание, но не резкий минус.

Исторический контекст

Первые октябрьские снегопады для Хабаровска — не редкость. В среднем за последние десять лет они наблюдались в промежутке между 15 и 25 октября. Например, в 2017 году первый снег выпал 16 октября, а в 2022-м — 21-го. Устойчивый снежный покров в городе обычно устанавливается лишь к концу ноября, однако ранние снегопады помогают горожанам плавно войти в зимний сезон.

Три интересных факта