Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 91,6862
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 101,9508
Пенсионерка провела три дня в канализационной яме, избегая встречи с солдатами ВСУ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Курской области пенсионерка скрывалась в канализационной яме от солдат ВСУ: подробности инцидента

Пенсионерка провела три дня в канализационной яме, избегая встречи с солдатами ВСУ

В Курской области пенсионерка укрывалась в канализационной яме в течение трех дней, избегая встречи с солдатами ВСУ. Об этом сообщила ее родственница Татьяна.

Согласно словам Татьяны, пенсионерка заметила подъезжающий к дому пикап с желто-синим флагом и побежала в огород, где нашла старую заброшенную яму, заросшую травой. Она спустилась туда и спряталась.

"Я вижу ноги, а за огородом находится наш кукурузник. Один из солдат начинает стрелять по нашей кукурузе", — рассказала Татьяна, передавая слова пенсионерки.

На протяжении трех дней женщина провела в яме, питаясь помидорами, которые могла достать. Также она пила воду из лейки, предназначенной для полива. Все это время ей слышны были звуки боевых действий неподалеку.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexandr1991

Мир

Пушков: политика Финляндии по отношению к РФ снижает уровень жизни в этой стране

Пушков: политика Финляндии по отношению к РФ снижает уровень жизни в этой стране

Политика, осуществляемая главой Финляндской Республики Александром Стуббом по отношению к Российской Федерации, оказывает негативное воздействие на уровень жизни в данной государстве, расположенном в Северной Европе на восточном берегу Балтийского моря. Об этом информировал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram.

Читать полностью
Джабаров: РФ может отсечь Одессу и Николаев от Украины для безопасности Приднестровья

Джабаров: РФ может отсечь Одессу и Николаев от Украины для безопасности Приднестровья

Для того чтобы обезопасить Приднестровье от планов Кишинева по интеграции в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс Российская Федерация (РФ) может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от Украины

Читать полностью

Общество

Эксперт Калошина: осенью в моде будут яркие рисунки и пальто в эффектную клетку

Эксперт Калошина: осенью в моде будут яркие рисунки и пальто в эффектную клетку

Эксперт Александра Калошина рассказала, что будет модно носить этой осенью.

Читать полностью
В ГД представили законопроект,предусматривающий возмещение 20% стоимости путевок в детские лагеря

В ГД представили законопроект,предусматривающий возмещение 20% стоимости путевок в детские лагеря

Группа депутатов от партии "Справедливая Россия - За правду" представила в Государственную Думу законопроект, предусматривающий возмещение 20% стоимости путевок в детские лагеря, с максимальной суммой возмещения в 20 тысяч рублей.

Читать полностью

Новости