В Курской области пенсионерка скрывалась в канализационной яме от солдат ВСУ: подробности инцидента

В Курской области пенсионерка укрывалась в канализационной яме в течение трех дней, избегая встречи с солдатами ВСУ. Об этом сообщила ее родственница Татьяна.
Согласно словам Татьяны, пенсионерка заметила подъезжающий к дому пикап с желто-синим флагом и побежала в огород, где нашла старую заброшенную яму, заросшую травой. Она спустилась туда и спряталась.
"Я вижу ноги, а за огородом находится наш кукурузник. Один из солдат начинает стрелять по нашей кукурузе", — рассказала Татьяна, передавая слова пенсионерки.
На протяжении трех дней женщина провела в яме, питаясь помидорами, которые могла достать. Также она пила воду из лейки, предназначенной для полива. Все это время ей слышны были звуки боевых действий неподалеку.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexandr1991
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