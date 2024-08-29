Курская область прекратила автоматическое наложение штрафов за ПДД с 8 августа 2024 года

С 8 августа в Курской области больше не применяется автоматическое наложение штрафов за нарушение правил дорожного движения, как сообщила Ирина Волк, представитель МВД России, в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что к жителям региона административное законодательство в сфере безопасности дорожного движения применяется в индивидуальном порядке. Все постановления по правонарушениям, которые были зафиксированы с 6 по 8 августа с помощью автоматизированных систем, были отменены на основании статьи 2.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся "крайней необходимости".
С 8 августа сотрудники Госавтоинспекции не составляют новые акты по таким нарушениям.
При этом, как отметила Волк, штрафы будут применяться в полном объеме, если будут зафиксированы серьезные правонарушения, такие как вождение в нетрезвом состоянии. Она также отметила, что МВД России не управляет системами автоматической фотовидеофиксации.
(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
CNN: Украинский пилот F-16 погиб из-за ошибки
Телеканал CNN, ссылаясь на источник в украинских военных кругах, сообщил о гибели украинского летчика во время выполнения боевого задания 26 августа при крушении истребителя F-16.
Партия Швейцарии высказалась против сближения с ЕС и НАТО
Комиссия Федерального департамента обороны Швейцарии выступила за усиление связей с НАТО и увеличение военного бюджета до 1% ВВП к 2030-му. Эти рекомендации будут учтены при разработке стратегии на 2025 год.
Ярославская областная Дума предложила переименовать Ростов в Ростов Великий
Ярославская областная Дума предложила переименовать город Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Законопроект был опубликован в электронной базе Думы.
Петросян рассказал, что его сын Ваган очень любит животных: "Вступает с ними в диалог"
Юморист Евгений Петросян обратил внимание на то, что его сын Ваган очень трепетно относится к животным.