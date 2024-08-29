Курская область прекратила автоматическое наложение штрафов за ПДД с 8 августа 2024 года

С 8 августа в Курской области больше не применяется автоматическое наложение штрафов за нарушение правил дорожного движения, как сообщила Ирина Волк, представитель МВД России, в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что к жителям региона административное законодательство в сфере безопасности дорожного движения применяется в индивидуальном порядке. Все постановления по правонарушениям, которые были зафиксированы с 6 по 8 августа с помощью автоматизированных систем, были отменены на основании статьи 2.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся "крайней необходимости".

С 8 августа сотрудники Госавтоинспекции не составляют новые акты по таким нарушениям.

При этом, как отметила Волк, штрафы будут применяться в полном объеме, если будут зафиксированы серьезные правонарушения, такие как вождение в нетрезвом состоянии. Она также отметила, что МВД России не управляет системами автоматической фотовидеофиксации.

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