Украинские диверсанты оказались в трудном положении и вынуждены были покинуть Курскую область после неудачной атаки утром 6 августа, как сообщает Министерство обороны России.
"Поражение противника было достигнуто благодаря интенсивной артиллерийской стрельбе, действиям армейской авиации и использованию ударных беспилотников. После значительных потерь, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вернулась на свою территорию, хотя некоторые боевики попытались закрепиться в пограничной зоне, где были окружены российскими войсками," - указывается в пресс-релизе.
"Выжившие диверсанты ушли на украинскую территорию, где по ним продолжаются атаки," - добавили в Минобороны России.
С утра врио губернатора Курской области Алексей Соколов сообщил о попытках украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах. ФСБ подтвердила, что украинские военные совершили провокацию, обстреливая приграничные населенные пункты, но российские пограничники и войска успешно отразили атаку.
Министерство обороны уточнило, что около 300 боевиков, поддерживаемых танками и бронемашинами, атаковали российские позиции вблизи границы. В ответ российская авиация уничтожила 16 единиц украинской бронетехники.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Varlamov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)
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