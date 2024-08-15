Единая Россия и администрация Тюмени отправили 10 торр гуманитарной помощи в Курскую область

Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.
Сбор гуманитарного груза был организован в Штабе общественной поддержки "Единой России". Люди приносили различные предметы первой необходимости, такие как гигиенические принадлежности, постельное белье, раскладушки, продукты длительного хранения и детское питание.
Машина с гуманитарным грузом отправилась в путь 15 августа от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Этот груз предназначен для жителей Курской области, которые нуждаются в помощи.
Эта акция является примером того, как общество может объединиться для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Депутаты, сотрудники администрации и рядовые горожане продемонстрировали свою готовность помочь тем, кто пострадал в Курской области.
Фото: Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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