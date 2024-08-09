"Задача поставлена так": почему уничтожение ВСУ в Курской области идёт медленными темпами

Уничтожение украинских сил, атакующих Курскую область, затрудняет густонаселённость региона. ВС РФ придерживаются тактики минимизации потерь среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструкты, рассказал "НСН" генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

"Нужно учитывать, что боевые действия на сегодняшний день идут на густонаселённой территории Курской области. Это нас останавливает и серьёзно осложняет работу наших подразделений. Здесь нужно действовать очень аккуратно и избирательно, с нанесением минимального ущерба как гражданской инфраструктуре, так и мирному населению. Мирное население всегда остается заложником в любой ситуации при военных конфликтах. Задача поставлена так, чтобы минимизировать потери на нашей территории", — пояснил генерал.

Липовой подчеркнул, что российские силы с самого начала конфликта придерживаются этой тактики и стараются работать точечно, уничтожая противника по очагам сопротивления огневого воздействия.

По словам героя России, если бы не препятствующие факторы, группировка украинских диверсанотов в Курской области уже была бы ликвидирована РСЗО и ракетами.

"Но боевые действия идут на территории Российской Федерации, поэтому проводится крайне избирательная тактика. У нас достаточно высокоточного оружия: как только наша разведка с помощью дронов выявляет скопление бронетехники и личного состава, по ним наносятся удары", — сказал он.

Генерал также прокомментровал просьбу Киев к Байдену разрешить применение в Курской области ракет ATACMS. Липовой отметил, что Украина "никогда не стеснялась в применении всех видов вооружения" по территориям России, а запрос киевского режима — просто "игра в демократию и политическое словоблудие". По словам военного, ATACMS не помогут Киеву, так как российские системы ПВО успешно их сбивают.

Сергеей Анатольевич Липовой (род. 1960) — российский военный лётчик, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (с 2001 по 2005 гг.), генерал-майор, участник афганской, первой и второй чеченских войн и войны в Таджикистане, Герой Российской Федерации (1996). Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России".

Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).