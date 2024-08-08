Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в Киев прибыла американская делегация депутатов обеих палат Конгресса США. Видео со встречей Зеленского с американцами он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США", — написал Зеленский в описании к видео.
Стоит отметить, что в это время украинская армия продолжает боевые действия на территории Курской области, где уже зафиксировано огромное количество разрушений гражданской инфраструктуры, есть также погибшие и раненые.
По недавней информации от Минобороны, за все время боестолкновений ВСУ и ВС РФ в Курской области, украинцы потеряли 600 военных, а также свыше 50 единиц военной техники.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации
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