Потеря огромного количества западной техники в Курской области ухудшит положение украинской армии в конфликте против России. Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Уточняется, что в бой были брошены самая мощная военная техника, уничтожение которых российской армией в конце длинных путем снабжения или во время боевых действий, ухудшит ситуацию украинских подразделений в зоне боевых действий на Донбассе.

По информации журналистов издания, ВСУ во время вторжения в Курскую область уже потеряли огромное количество единиц военной техники, в том числе танки, которые уничтожаются российскими беспилотниками.

Ранее издание Sky News, ссылаясь на свои источники, сообщало о том, что во время нападения ВСУ на Курскую область могли быть задействованы танки Challenger.

Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Kathleen Polanco