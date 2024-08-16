Потеря огромного количества западной техники в Курской области ухудшит положение украинской армии в конфликте против России. Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).
Уточняется, что в бой были брошены самая мощная военная техника, уничтожение которых российской армией в конце длинных путем снабжения или во время боевых действий, ухудшит ситуацию украинских подразделений в зоне боевых действий на Донбассе.
По информации журналистов издания, ВСУ во время вторжения в Курскую область уже потеряли огромное количество единиц военной техники, в том числе танки, которые уничтожаются российскими беспилотниками.
Ранее издание Sky News, ссылаясь на свои источники, сообщало о том, что во время нападения ВСУ на Курскую область могли быть задействованы танки Challenger.
Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Kathleen Polanco
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