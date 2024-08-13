Командир чеченского спецназа сообщил подробности о действиях РФ в Курской области

Большая часть военнослужащих украинской армии, которая вторглась 6 августа в Курскую область, уже уничтожена. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Он также добавил, что все районы, в которых продвигались ВСУ, теперь находятся под контролем российских войск.

"Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены", — сообщил генерал-майор.

Алаудинов утверждает, что обстановка в российском регионе находится под контролем ВС РФ. Также он добавил, что продолжается зачистка населенных пунктов, где были ВСУ.

Украинская армия 6 августа вторглась на территорию России в Курскую область. За все это время, по данным Министерства обороны РФ, ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, а также большое количество единиц военной техники.

Фото:мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation