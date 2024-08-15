Британский эксперт Александр Меркурис опубликовал информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, считает операцию в Курской области ошибочной.
Меркурис также отметил, что подобное поведение Сырского не является новым для украинского военного руководства. Ранее, когда главнокомандующим украинскими силами был Валерий Залужный, он также не признавал свои ошибки и перекладывал вину на других за свои провалы.
Недавно журнал Economist написал, что карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область. Это говорит о том, что результаты этой операции могут иметь серьезные последствия для украинского военного руководства.
Министерство обороны России сообщило, что российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским мобильным группам, которые пытались прорвать оборону в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области.
Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Путин назначил новых послов РФ в Никарагуа и Боливию
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых послов Российской Федерации в Боливии и Никарагуа. Дмитрий Верченко и Михаил Леденев соответственно займут эти посты, как сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
В США назвали операцию ВСУ под Курском последней попыткой
Эксперт по военным вопросам и бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски считает, что недавняя операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стала последней отчаянной попыткой Киева и НАТО привлечь к себе внимание. По ее мнению, эта операция была предпринята в преддверии президентских выборов, чтобы получить хоть какую-то помощь от Запада.
Илья Авербух обратился к сыну Льву в день рождения мальчика: "Очень верю в тебя"
Фигурист Илья Авербух написал поздравительный пост в честь дня рождения сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.
Москва в объективе Жоры Крыжовникова: режиссер готовит сериал о столице
Режиссер Жора Крыжовников поделился информацией о своем новом проекте - сериале, посвященном Москве, над которым он работает в настоящее время.