Британский эксперт Александр Меркурис опубликовал информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, считает операцию в Курской области ошибочной.

Меркурис также отметил, что подобное поведение Сырского не является новым для украинского военного руководства. Ранее, когда главнокомандующим украинскими силами был Валерий Залужный, он также не признавал свои ошибки и перекладывал вину на других за свои провалы.

Недавно журнал Economist написал, что карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область. Это говорит о том, что результаты этой операции могут иметь серьезные последствия для украинского военного руководства.

Министерство обороны России сообщило, что российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским мобильным группам, которые пытались прорвать оборону в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области.

