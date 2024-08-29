Вооруженные силы Украины (ВСУ) около Малой Локни в Курской области расстреляли трех детей 10-12 лет, пытавшихся эвакуироваться на мотоцикле. Об этом журналистам рассказал заместитель комбата с позывным "Кадет".

Он подчеркнул, что сейчас украинские войска ведут себя также, как это делали нацисты во времена Великой Отечественной войны.

"Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни", — рассказал военный.

При этом он подчеркнул, что это не первый случай, когда украинские военные расстреливают мирных жителей в Курской области.

"Кадет" не сказал, сколько точно погибло мирных жителей. Однако по его подсчетам — не более 10.

Фото: flickr/Sgt. Anthony Jones