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Украинские войска расстреляли троих детей в Курской области

Боец "Кадет": ВСУ расстреляли в Курской области пытавшихся эвакуироваться трех детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около Малой Локни в Курской области расстреляли трех детей 10-12 лет, пытавшихся эвакуироваться на мотоцикле. Об этом журналистам рассказал заместитель комбата с позывным "Кадет".

Он подчеркнул, что сейчас украинские войска ведут себя также, как это делали нацисты во времена Великой Отечественной войны.

"Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни", — рассказал военный.

При этом он подчеркнул, что это не первый случай, когда украинские военные расстреливают мирных жителей в Курской области.

"Кадет" не сказал, сколько точно погибло мирных жителей. Однако по его подсчетам — не более 10.

Фото: flickr/Sgt. Anthony Jones

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