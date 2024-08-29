Вооруженные силы Украины (ВСУ) около Малой Локни в Курской области расстреляли трех детей 10-12 лет, пытавшихся эвакуироваться на мотоцикле. Об этом журналистам рассказал заместитель комбата с позывным "Кадет".
Он подчеркнул, что сейчас украинские войска ведут себя также, как это делали нацисты во времена Великой Отечественной войны.
"Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни", — рассказал военный.
При этом он подчеркнул, что это не первый случай, когда украинские военные расстреливают мирных жителей в Курской области.
"Кадет" не сказал, сколько точно погибло мирных жителей. Однако по его подсчетам — не более 10.
Фото: flickr/Sgt. Anthony Jones
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