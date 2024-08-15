Житель Мартыновки рассказал, кто помог ему избежать расстрела ВСУ

Житель населенного пункта Мартыновка Курской области, которого взяли в плен украинские военные, пугавшие его расстрелом, спасся благодаря своей бабушке. После этого он был вынужден на протяжении четырех часов выбираться из опасной зоны пешком. Об этом РИА Новости рассказал сам герой истории 34-летний Виталий Скибин.

Мужчина после начала атаки ВСУ на регион был вынужден пойти в дом своей бабушки, чтобы присмотреть за ней. Во время обстрела Мартыновки пожилая женщина выбежала в огород. В этот момент в дом зашли украинские военные, Виталий был один в доме. Они связали его веревкой и скотчем и стали угрожать ему расстрелом.

"Они говорят: что с тобой делать? Или давай тебя тут убьём, или давай свяжем в хате. Повели меня в дом назад. Сел я на диван, веревками связали, а потом замотали скотчем", — рассказывает местный житель.

ВСУ оставили его одного дома, а сами ушли в другие дома. Бабушка Скибина вернулась через час и освободила своего внука. Тогда они решили, что нужно бежать в сторону ВС РФ, однако из-за возраста бабушки им пришлось остаться дома и спрятаться в подвале или сарае. В итоге мужчина сутки пробыл в канаве.

Фото: commons.wikimedia.org/SPC Joshua Leonard