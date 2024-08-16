Атака украинской армии на Курскую область 6 августа неразумна, потому что ВСУ несут большие потери на поле боя. Об этом сообщает аналитик Лайл Голдштейн, слова которого передает издание Responsible Statecraft (RS).

"Стоит задать вопросы касательно целесообразности вылазки ВСУ в Курскую область. Потери для украинской армии неизбежно высоки", — заявил эксперт.

По его словам, несмотря на попытки украинской армии прорваться в Курской области, российские войска продолжают сохранять преимущество на поле боя в огневой мощи.

Кроме того, Голдштейн уверен, что своей вылазкой в российский регион ВСУ сильно ослабили свои позиции на других ключевых направлениях, что является преимуществом для армии РФ. Он считает, что подобные действия со стороны Украины приведут к еще большей эскалации.

Фото: Facebook*/Operational Command "West"

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