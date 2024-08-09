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Минобороны: ВС РФ предотвратили рейды ВСУ вглубь Курской области
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Минобороны сообщило об успешных действиях ВС РФ в Курской области

Минобороны: ВС РФ предотвратили рейды ВСУ вглубь Курской области

Вооруженные силы России продолжают отражать атаки ВСУ на Курскую область. Так, за последние сутки российская армия в ходе боевых действий смогла пресечь попытки украинских войск совершить рейд вглубь территории РФ на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что удары по противнику наносились авиацией и артиллерией.

"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи", — сообщили в оборонном ведомстве в Telegram-канале.

По данным российского министерства, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 945 военных, а также 102 единиц военной техники, среди которой, 12 танков, 17 БТР, шесть БМП, 67 боевых бронемашин. Также уничтожены 12 автомобилей, две ЗРК "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии.

Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin

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