Стало известно, что иностранные наемники потеряли изначальный потенциал под Курском

ТАСС: наемники растеряли настрой в Курской области и чаще просят о ротации

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях в Курской области на стороне украинской армии, растеряла изначальный настрой из-за тяжелых боев и стали чаще просить о ротации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

"Сейчас уже наемники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо", — рассказал источник издания.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, российской армии и приграничным войскам удалось не допустить прорыва украинцев вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России, за почти месяц украинская сторона потеряла свыше 10 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц военной техники.

Фото: flickr.com/Allied Joint Force Command Brunssum