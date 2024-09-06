Стало известно, что иностранные наемники потеряли изначальный потенциал под Курском

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях в Курской области на стороне украинской армии, растеряла изначальный настрой из-за тяжелых боев и стали чаще просить о ротации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
"Сейчас уже наемники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо", — рассказал источник издания.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, российской армии и приграничным войскам удалось не допустить прорыва украинцев вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России, за почти месяц украинская сторона потеряла свыше 10 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц военной техники.
Фото: flickr.com/Allied Joint Force Command Brunssum
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