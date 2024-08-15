Некоторые военнослужащие украинской армии не видят смысла в том, чтобы перебрасывать войска элитных частей ВСУ из зоны боевых действий на Донбассе под Курск. Они считают, что этот шаг используется как "политический пиар". Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на сотрудницу колледжа Лондона Джейд Макглинн, находящуюся в Харькове.

"Некоторые из солдат, с которыми я разговаривала в Донбассе, не испытывают восторга по поводу (операции) в Курске, поскольку им бы не помешали элитные войска спецназа", — рассказала Макглинн.

По ее словам, данная операция ВСУ в Курской области направлена на то, чтобы повысить моральный дух украинских подразделений в зоне проведения спецоперации на фоне продвижения российской армии на Донбассе.

Нападение украинской армии на российскую территорию не обходится без потерь. Так, по данным Минобороны РФ, с 6 августа ВСУ потеряли до 2,3 тысяч военных, а также 37 танков и 32 БТР.

Фото: flickr/President of Ukraine