Стало известно о новых иностранных наемниках в Курской области

SHOT: в нападении на Курскую область вместе с ВСУ участвуют канадские наемники

Вместе с украинской армией, подразделения которой напали на Курскую область, действуют иностранные наемники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что украинские и канадские подразделения действуют совместно с "Грузинским легионом"*. По предварительной информации, общая численность наемников может достигать 300 человек.

Накануне Минобороны России сообщило о том, что за последние сутки российские войска совместно с прибывшими в Курскую область резервами смогли пресечь попытки ВСУ прорвать вглубь российской территории на курском направлении.

Ранее американское издание War Zone со ссылкой на источники, сообщало о том, что вместе с украинскими войсками в проникновении в Курскую область участвуют грузинские наемники. По предварительной информации, их численность - 120 человек.

Фото: dvidshub.net/US Army photo by Pfc. Jose Garcia