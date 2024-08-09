Стало известно о новых иностранных наемниках в Курской области

Вместе с украинской армией, подразделения которой напали на Курскую область, действуют иностранные наемники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
Утверждается, что украинские и канадские подразделения действуют совместно с "Грузинским легионом"*. По предварительной информации, общая численность наемников может достигать 300 человек.
Накануне Минобороны России сообщило о том, что за последние сутки российские войска совместно с прибывшими в Курскую область резервами смогли пресечь попытки ВСУ прорвать вглубь российской территории на курском направлении.
Ранее американское издание War Zone со ссылкой на источники, сообщало о том, что вместе с украинскими войсками в проникновении в Курскую область участвуют грузинские наемники. По предварительной информации, их численность - 120 человек.
Фото: dvidshub.net/US Army photo by Pfc. Jose Garcia
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