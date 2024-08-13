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Кертен: одобренная НАТО операция ВСУ в Курской области является попыткой камикадзе
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В Британии назвали самоубийственным попытку ВСУ захватить Курскую АЭС

Кертен: одобренная НАТО операция ВСУ в Курской области является попыткой камикадзе

Глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что нападение украинской армии на Курскую область, которое было одобрено Североатлантическим альянсом, является самоубийственной попыткой захватить Курскую АЭС.

"Вторжение режима Зеленского в Курскую область было одобренной НАТО попыткой камикадзе захватить Курскую атомную электростанцию", — написал Кертен на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что операция украинских войск на курском направлении провалилась, а все силы, принимавшие в этом участие, теперь оказались в котле российской армии. При этом в зоне проведения спецоперации ВСУ продолжают терять территории.

Российская армия продолжает выдавливать ВСУ с территории России с момента их нападения 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева очередной провокацией и попыткой дестабилизировать российское общество.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

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