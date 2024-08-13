Глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что нападение украинской армии на Курскую область, которое было одобрено Североатлантическим альянсом, является самоубийственной попыткой захватить Курскую АЭС.
"Вторжение режима Зеленского в Курскую область было одобренной НАТО попыткой камикадзе захватить Курскую атомную электростанцию", — написал Кертен на своей странице в социальной сети X.
Он подчеркнул, что операция украинских войск на курском направлении провалилась, а все силы, принимавшие в этом участие, теперь оказались в котле российской армии. При этом в зоне проведения спецоперации ВСУ продолжают терять территории.
Российская армия продолжает выдавливать ВСУ с территории России с момента их нападения 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева очередной провокацией и попыткой дестабилизировать российское общество.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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