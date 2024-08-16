Российский боец сжег украинскую БМП обычной канистрой с бензином

Военнослужащий российской армии самостоятельно сжег заглохшую БМП-1 украинской армии обычной канистрой с бензином в одном из приграничных районов под Курском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Пока вэсэушники прятались по кустам, он воспользовался моментом — подъехал к БМП на ВАЗе и просто сжег ее обычной канистрой с бензином", — рассказал врио главы Курской области на своем канале.
Смирнов отметил, что намерен провести личную встречу с "каждым из героев" после того, как все подразделения украинской армии будут выбиты из российского региона.
Вторжение армии Украины произошло утром 6 августа. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, российской армии совместно с приграничными подразделениями ФСБ удалось остановить продвижение ВСУ.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)
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