Украина своим нападением на Курскую область не смогла достичь своих целей, если задача состояла в том, чтобы отвлечь российскую армию от основного направления — красноармейского (украинское название — Покровск). Об этом сообщает издание Forbes.

"Если целью вторжения в Курскую область было отвлечь российские войска от основного фронта и растянуть их ресурсы, то это, похоже, провалилось", — заявил автор материала.

Он допустил, что российское военное командование перекинуло только небольшое количество войск для того, чтобы защитить Курскую область. Помимо этого, как отмечает издание, атака ВСУ на российский регион не только не отвлекла ВС РФ от Донбасса, но и усугубила положение украинской армии в личном составе.

Автор статьи утверждает, что около шести бригад ВСУ обороняют Красноармейск. Таким образом, они в два раза по численности уступают российским войскам на этом направлении. В публикации предполагают, что у Киева не будет выхода, кроме как сдать город в ближайшее время.

Фото: Facebook*/43rd Hetman Taras Triasylo Heavy Artillery Brigade

*запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена в России