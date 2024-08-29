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Военный ВСУ ползком добирался до позиций ВС РФ и помог сдержать
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Украинский военный помог сорвать наступление ВСУ в Курской области

Военный ВСУ ползком добирался до позиций ВС РФ и помог сдержать

Военнослужащий украинской армии помог российским войскам сорвать наступление ВСУ в Курской области. Он решил бросить оружие и ползком через болото начал добираться к российским позициям.

Отмечается, что этим бойцом ВСУ стал Михаил Шкода, который не хотел принимать участие в боевых действиях, поэтому решил сбежать в Румынию. Однако ему это не удалось и его поймали на границе и передали в ТЦК, после чего отправили на передовую.

Когда подразделение, в котором находился Шкода, подошло к границе, завязался бой. В результате военный решил выбросить автомат и пополз к российским позициям. За ним также полз и его товарищ с позывным "Рыбак". Шкода объяснил сослуживцу, что хочет выжить и снова увидеть своих детей.

Основная доля продвижений военного приходилась на ночное время суток, а днем ему приходилось укрываться не только от российских, но и от украинских беспилотников. Таким способом ему удалось добраться до населенного пункта Новоивановка, где его встретил местный житель.

Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна

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