Подразделения вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), которые выполняют задачи в Курской области, смогли отразить 11 атак ВСУ на этом направлении. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника", — говорится в публикации российского оборонного ведомства.

Уточняется, что атаки были отражен в направлении сел Борки, Кульбаки, Кремяное и Малая Локня. Помимо этого, было сорваны атаки ВСУ в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного.

По данным министерства, в ходе боевых действий ВСУ потеряли 65 человек убитыми и ранеными, а также уничтожен БТР и восемь бронемашин.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Вадим Гришанкин (Vadim Grishankin)