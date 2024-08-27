Российские войска отразили 11 атак ВСУ в Курской области

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), которые выполняют задачи в Курской области, смогли отразить 11 атак ВСУ на этом направлении. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника", — говорится в публикации российского оборонного ведомства.
Уточняется, что атаки были отражен в направлении сел Борки, Кульбаки, Кремяное и Малая Локня. Помимо этого, было сорваны атаки ВСУ в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного.
По данным министерства, в ходе боевых действий ВСУ потеряли 65 человек убитыми и ранеными, а также уничтожен БТР и восемь бронемашин.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Вадим Гришанкин (Vadim Grishankin)
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