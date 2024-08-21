Бывший украинский офицер предсказал разгром ВСУ из-за вторжения в Курскую область

Украинскую армию ждет разгром в Курской области, если военное командование примет решение удерживать позиции в российском регионе. Такое заявление сделал отставной майор ВСУ Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
"Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца — как только фронт становится статичным, нам конец", — заявил бывший украинский военнослужащий.
По его словам, на данный момент у России есть преимущество не только в численности войск и артиллерии, но и в воздухе. Лапин считает, что главком ВСУ Александр Сырский должен понести ответственность за нападение на Курскую область.
Экс-майор также считает, что до сих пор никто не знает, какой у Сырского стратегический замысел касательно деятельности ВСУ в Курской области.
Фото: president.gov.ua
Моди намерен обсудить с Зеленским свое видение решения украинского конфликта
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита на Украину, который планируется на 23 августа, намерен представить нелегитимному, по версии России, президенту Украины Владимиру Зеленскому свое видение касательно окончания конфликта с Россией. Об этом написано в публикации премьера на его странице в соцсети X.
"Страна": в Киеве неизвестные сожгли автомобиль военных
На Украине продолжается волна поджогов транспортных средств ТЦК и военнослужащих ВСУ. Инциденты зафиксированы в Киеве, Харьковской области, Ровно, Днепропетровске, Виннице и других городах. Так граждане протестуют против насильственной мобилизации.
Между Челябинском и Миассом федеральная трасса М-5 стала четырехполосной
Между Челябинском и Миассом федеральная трасса М-5 стала четырехполосной. По словам федерального инспектора Челябинской области Дениса Чернятьева, обновленный участок дороги теперь является своеобразной визитной карточкой Челябинска.
ВТБ предупреждает о новой тактике мошенников
Специалисты ВТБ раскрыли новую тактику мошенников, которые теперь арендуют банковские карты для вывода средств, похищенных в результате мошеннических действий.