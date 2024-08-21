Бывший украинский офицер предсказал разгром ВСУ из-за вторжения в Курскую область

Украинскую армию ждет разгром в Курской области, если военное командование примет решение удерживать позиции в российском регионе. Такое заявление сделал отставной майор ВСУ Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.

"Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца — как только фронт становится статичным, нам конец", — заявил бывший украинский военнослужащий.

По его словам, на данный момент у России есть преимущество не только в численности войск и артиллерии, но и в воздухе. Лапин считает, что главком ВСУ Александр Сырский должен понести ответственность за нападение на Курскую область.

Экс-майор также считает, что до сих пор никто не знает, какой у Сырского стратегический замысел касательно деятельности ВСУ в Курской области.

Фото: president.gov.ua