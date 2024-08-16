Российский военкор рассказал, почему ВСУ не так часто используют западную технику

Украинская армия сильно бережет оружие и военную технику, которые были поставлены западными странами, и не использует его в боевых действиях в Курской области, так как хотят использовать их для удара по другим российским территориям. Такое мнение высказал российский военный корреспондент Александр Коц.

Он уточнил, что речь идет про американские Abrams, немецкие Leopard, а также истребители F-16, несмотря даже на то, что они уже находятся на Украине.

"А значит их берегут для чего-то другого", — предложил Коц в своем телеграмм-канале.

По его словам, у украинских войск сейчас много вариантов для удара. Коц считает, что под удар может попасть Энергодар для захвата Запорожской АЭС. Помимо этого, в зоне риска находится Крым, а также Херсонская и Запорожская области.

Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Gregory Stevens