Стало известно, что в нападении на Курск участвует бригада, убивавшая пленных

В нападении на Курскую область могут принимать участие военнослужащие 80-й бригады ВСУ, которая, по данным RT, принимала участие в расстреле российских военнопленных. Об этом сообщает Forbes.

Соответствующее видео издание сделало исходя из участия военных ВСУ в атаке на Курскую область на основании видеозаписей, которые были выложены в социальные сети. На кадрах видно колонну, которая состоит из советской и американской военной техники. Авторы публикации считают, что только 80-я бригада использует продемонстрированную на видеозаписи технику.

По данным Forbes, к этому подразделению могли присоединиться для нападения на Курскую область еще две бригады: 22-я и 88-я.

Стоит отметить, что в 2022 году в различных пабликах начало распространяться видео, на котором ВСУ расстреливают российских военных, сдавшихся в плен. Они лежали на земле. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Фото: commons.wikimedia.org/SPC Joshua Leonard