Стало известно, что в нападении на Курск участвует бригада, убивавшая пленных

В нападении на Курскую область могут принимать участие военнослужащие 80-й бригады ВСУ, которая, по данным RT, принимала участие в расстреле российских военнопленных. Об этом сообщает Forbes.
Соответствующее видео издание сделало исходя из участия военных ВСУ в атаке на Курскую область на основании видеозаписей, которые были выложены в социальные сети. На кадрах видно колонну, которая состоит из советской и американской военной техники. Авторы публикации считают, что только 80-я бригада использует продемонстрированную на видеозаписи технику.
По данным Forbes, к этому подразделению могли присоединиться для нападения на Курскую область еще две бригады: 22-я и 88-я.
Стоит отметить, что в 2022 году в различных пабликах начало распространяться видео, на котором ВСУ расстреливают российских военных, сдавшихся в плен. Они лежали на земле. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Фото: commons.wikimedia.org/SPC Joshua Leonard
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