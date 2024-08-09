Минобороны отправляет подкрепление российским силам в Курской области

Российская армия, которая продолжает вести боевые действия в Курской области против украинских войск, наращивает силы в Суджанском районе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Там уточнили, что в качестве подкрепления под Курск маршем направляются РСЗО БМ-21 "Град", артиллерийские оружия, танки, которые перевозят на тралах", а также тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ.

Помимо этого, российское оборонное ведомство опубликовало кадры выдвижения группировки российских войск на курское направление.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Российские войска в результате активных действий смогли с помощью авиации и артиллерии не допустить прорыва ВСУ вглубь территории российского региона. По последним данным Минобороны РФ, за все время боестолкновений в Курской области украинские войска потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники.

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