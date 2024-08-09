Российский журналист увидел странности в поведении ВСУ под Курском

Военный журналист Александр Шарковский указал на то, что у украинской армии, действующей в Курской области, очень странное поведение. Его слова приводит издание "Царьград".
По словам Шарковского, ранее уже поступала информация касательно концентрации ВСУ в Сумской области, куда Киев свозил военную технику, боеприпасы и артиллерию. При этом по Курской области бьет новая группировка украинских войск. Эксперт считает, что их главная задача — внедриться глубоко.
"Они очень странно долбят в одну точку. Может быть, просто здесь сказывается "гениальность" командиров украинских", — предположил Шарковский.
Военный журналист предположил, что к российской границе было стянуто около тысячи бойцов ВСУ, 11 танков и около 20 единиц военной техники. По его словам, украинское военное командование вводит новые силы, так как на технике войск наблюдаются новые тактические знаки.
По ощущениям военного эксперта, украинская армия стремится "уйти в глубину" Курской области.
Фото: president.gov.ua
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