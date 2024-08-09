Вооруженные силы России успешно уничтожают западную технику украинской армии, которую они используют в Курской области, из-за истощения военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek.

"Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области", — говорится в публикации издания, в котором комментируются кадры уничтожения в приграничном районе Курской области БМП Bradley.

Кроме того, автор статьи подчеркнул, что на ВСУ также действует сильное давление со стороны российской армии из-за постоянных успехов на востоке Украины, где ВС РФ продолжают наступать, освобождая новые населенные пункты.

Также в материале говорится о том, что 47-я механизированная бригада ВСУ является единственным подразделением, которая получила БМП Bradley, а также танки Abrams. При этом доподлинно неизвестно, переместили ли украинские войска часть американских БМП и их операторов на границу с российским регионом или технику передали в другие бригады, которые находятся сейчас на севере.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Ian Schell