Вооруженные силы Украины (ВСУ) нападают на Курскую область не просто так. Киев своими действиями преследует сейчас две цели в российском регионе. Об этих целях рассказал доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По его словам, первая цель, из-за которой ВСУ вторглись в приграничную с Украиной российскую территорию, — получение более выгодных позиций для возможных дальнейших мирных переговоров, а вторая — поднять рейтинг кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис, представив американцам положительные новости о политике демократа перед предстоящими выборами.
В свою очередь Малинен считает, что ВСУ своими действиями только провоцируют эскалацию конфликта.
Напомним, что нападение на Курскую область украинской армией произошло утром 6 августа. Боестолкновения между ВС РФ и ВСУ продолжаются до сих пор. По последним данным Минобороны, украинские войска потеряли 660 военнослужащих и свыше 50 единиц техники.
Фото: flickr/Gage Skidmore
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