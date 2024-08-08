Стало известно, кто участвовал в нападении на Курскую область

В нападении на Курскую область принимал участие украинский батальон "Нахтигаль 4-го отдельного полка БпАК, которое является одноименным спецподразделением, существовавшее во времена нацистской Германии. Об этом сообщает Telegram-канал "Страна".

По предварительной информации канала, в атаке на российский регион также принимали участие военные 80-й отдельной ДШБ.

Утром, 6 августа, украинские войска совершили нападение на Курскую область. На данный момент боестолкновения в приграничных районах до сих пор продолжаются. Российские войска продолжают теснить ВСУ и наносить им большие потери не только в живой силе, но и военной технике. По последним данным Минобороны РФ, Киев потерял 660 военнослужащих и свыше 50 единиц техники.

"Нахтигаль" — батальон украинских националистов, который был в подчинении у разведки "Абвер". Он существовал в 1941–1942 годах и действовал на территории Украинской ССР в составе диверсионного подразделения.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine