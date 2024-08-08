Курская епархия: из монастыря при обстрелах удалось эвакуировать 17 человек

В Горнальском Свято-Николаевском Белогороском мужском монастыре людям пришлось укрываться из-за обстрелов Курской области со стороны украинской армии. По информации пресс-службы Курской епархии удалось эвакуировать 17 человек.
"Настоятель монастыря игумен Питирим (Плаксин) с братией эвакуированы. Спасти удалось 17 человек. К сожалению, один человек погиб в процессе эвакуации", — говорится в сообщении епархии.
Кроме того, отмечается, что в результате обстрелов также разрушены и сожжены готовящиеся к освящению построенный монастырский собор и второй Покровский храм, а также пострадали монашеские корпуса и постройки.
Также митрополит Курский и Рыльский Герман выразил соболезнования всем жителям Курской области, которые потеряли близких и свой дома.
Фото: commons.wikimedia.org/Yan.gorev
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