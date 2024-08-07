В Генштабе сообщили об остановке продвижения ВСУ в Курской области

Продвижение украинской армии вглубь российской территории в Курской области остановлено. Соответствующее заявление сделал глава Генерального штаба армии России генерал армии Валерий Герасимов во время совещания, которое провел президент Владимир Путин.
"… продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", — заявил российский военачальник.
Он уточнил, что остановить продвижение ВСУ удалось силами подразделений прикрытия Госграницы вместе с пограничниками и подразделениями усиления, а также авиацией, ударами ракетных войск и артиллерии.
В совещании, посвященном событиям в Курской области, приняли участие министр обороны страны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава ФСБ Андрей Бортников, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.
Фото: commons.wikimedia.org/Министерство обороны Российской Федерации
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