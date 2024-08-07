Российский военкор рассказал о причинах уничтожения ВСУ заправок в Курской области

Украинская армия целенаправленно уничтожает заправочные станции в приграничных населенных пунктах в Курской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем telegram-канале.

По его словам, ВСУ наносят удары по заправкам "средствами огневого поражения". Помимо этого, украинская армия может наносить удары по мирным жителям. Он отметил, что уже есть жертвы.

"Военнослужащие [Украины] наносят террористические удары по гражданским автомобилям в приграничье. Есть жертвы", — сообщил военный корреспондент.

Попытка проникнуть на территорию России через Курскую область украинской армией произошла утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, в ночь с 6 на 7 августа боевых действия продолжились. В итоге ВСУ потеряли до 260 военных и более 50 единиц броенетехники.

Фото: defenceimagery.mod.uk/Ministry of Defence