Губернатор Курска попросил жителей относиться ответственней к съемке видео на телефоны

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов обратился к жителям региона с призывом воздержаться от съемки и публикации в интернете работы противовоздушной обороны (ПВО) и передвижения российских войск.

Смирнов подчеркнул важность того, чтобы граждане не вступали в разговоры с незнакомыми людьми в социальных сетях, которые могут пытаться выяснить информацию о ситуации и присутствии войск в регионе.

Он также отметил, что легкомысленное поведение может привести к трагическим последствиям, поставив под угрозу жизни российских военных, которые защищают область от противника. Смирнов напомнил, что враг активно использует все доступные технические средства, и подчеркнул, что нельзя позволять ему получать дополнительные сведения из открытых источников.

Фото: From Wikimedia Commons/ Jakub Gorajek (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)