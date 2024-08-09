Губернатор Курска попросил жителей относиться ответственней к съемке видео на телефоны

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов обратился к жителям региона с призывом воздержаться от съемки и публикации в интернете работы противовоздушной обороны (ПВО) и передвижения российских войск.
Смирнов подчеркнул важность того, чтобы граждане не вступали в разговоры с незнакомыми людьми в социальных сетях, которые могут пытаться выяснить информацию о ситуации и присутствии войск в регионе.
Он также отметил, что легкомысленное поведение может привести к трагическим последствиям, поставив под угрозу жизни российских военных, которые защищают область от противника. Смирнов напомнил, что враг активно использует все доступные технические средства, и подчеркнул, что нельзя позволять ему получать дополнительные сведения из открытых источников.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jakub Gorajek (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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