План вторжения украинской армии в Курскую область в попытках улучшить свое положение на возможных будущих переговорах с Россией, который ранее декларировал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, является вершиной глупости. Такое заявление сделал офицер армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Вы думаете, что Россия откажется от своих условий для переговоров и так просто согласится на ваши? Это просто верх глупости!", — заявил военный аналитик.

Он считает, что Киев своим решением наоборот не улучшил свои позиции на будущих переговорах, а ухудшил и будет вынужден ждать более жесткого ответа на нападение на Курскую область со стороны России.

Напомним, что ранее советник нелегитимного президента Украины Михаил Подоляк декларировал, что цель ВСУ в Курской области — улучшить свое положение на будущих переговорах с Россией.

Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade

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