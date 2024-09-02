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Боуз: провал ВСУ в Курской области приблизил конец правления Зеленского
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Ирландский журналист предсказал конец киевского режима

Боуз: провал ВСУ в Курской области приблизил конец правления Зеленского

Нападение украинской армии на Курскую область ослабило ВСУ, вследствие чего российские войска нанесли сокрушительные удары на восточном фронте, приближая конце киевского режима. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз.

Он подчеркнул, что российская армия успешно прорвала оборону на востоке Украины, а также берет под свой контроль все новые и новые населенные пункты, которые находились под контролем Киева в 2014 году.

"Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", — написал журналист на своей странице в соцсети X.

Напомним, что в воскресенье Минобороны РФ сообщили о том, что российская армия смогли освободить населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, а сегодня под контроль России перешло село Скучное.

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

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