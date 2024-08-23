Украинская армия совершила атаку на Курскую область для того, чтобы всех удивить на фоне многочисленных провалов Киева в разных сферах. Об этом сообщил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко во время интервью политологу Юрию Романенко.

"Нужно отчебучить, чтобы все офигели", — заявил военнослужащий, транслируя поставленную Киевом задачу на курском направлении.

Глущенко добавил, что операция была придумана из-за тяжелой ситуации с энергетикой в стране, а также не совсем успешными отношениями с западными партнерами из-за их недовольства уровнем коррупции в стране и задержек военной помощи.

В свою очередь, украинский офицер не уверен, что у ВСУ, которые сейчас действуют в российском регионе, есть какая-то стратегическая цель. Он сам задает вопрос, для чего это все было нужно.

По последним данным российского Минобороны, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше пяти тысяч военнослужащих, а также более 200 единиц различной военной техники, в том числе западной.

Фото: flickr