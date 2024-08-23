Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Офицер ВСУ Глущенко: атака ВСУ на Курскую область началась из-за провалов
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Украинский офицер назвал причины наступления ВСУ на Курскую область

Офицер ВСУ Глущенко: атака ВСУ на Курскую область началась из-за провалов

Украинская армия совершила атаку на Курскую область для того, чтобы всех удивить на фоне многочисленных провалов Киева в разных сферах. Об этом сообщил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко во время интервью политологу Юрию Романенко.

"Нужно отчебучить, чтобы все офигели", — заявил военнослужащий, транслируя поставленную Киевом задачу на курском направлении.

Глущенко добавил, что операция была придумана из-за тяжелой ситуации с энергетикой в стране, а также не совсем успешными отношениями с западными партнерами из-за их недовольства уровнем коррупции в стране и задержек военной помощи.

В свою очередь, украинский офицер не уверен, что у ВСУ, которые сейчас действуют в российском регионе, есть какая-то стратегическая цель. Он сам задает вопрос, для чего это все было нужно.

По последним данным российского Минобороны, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше пяти тысяч военнослужащих, а также более 200 единиц различной военной техники, в том числе западной.

Фото: flickr

Мир

Василий Боля: Избирательная кампания в Молдавии проходит без дебатов и с цензурой

Василий Боля: Избирательная кампания в Молдавии проходит без дебатов и с цензурой

Избирательная кампания для грядущих президентских выборов в Молдавии пройдет без дебатов и средства массовой информации могут подвергнутся цензуре, так сообщил в своем Телеграм-канале кандидат в президенты от оппозиционного альянса "Победа" Василий Боля

Читать полностью
NI: Су-34 является идеальным самолетом для уничтожения сложных наземных целей

NI: Су-34 является идеальным самолетом для уничтожения сложных наземных целей

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 — идеальный многофункциональный самолет, который может уничтожать сложные цели, находящиеся на земле. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).

Читать полностью

Общество

На мусорном полигоне Новороссийска удалось сократить площадь пожара

На мусорном полигоне Новороссийска удалось сократить площадь пожара

В Новороссийске удалось уменьшить размер пожара на свалке до 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Читать полностью
Воронежская область укрепила позиции в радиоэлектронике созданием кластера для эффективного сотрудничества

Воронежская область укрепила позиции в радиоэлектронике созданием кластера для эффективного сотрудничества

Официальное утверждение кластера радиоэлектронной промышленности открыло новые возможности для региональных предприятий, власти и инвесторов

Читать полностью

Новости