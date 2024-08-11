Стало известно об еще двух пострадавших при ракетном ударе по жилому дому в Курске

Число пострадавших при ракетном ударе по многоэтажке в Курске достигло 15

Алексей Смирнов, временно исполняющий обязанности главы Курской области, проинформировал о возросшем до 15 человек числе пострадавших в результате падения фрагментов украинской ракеты на жилой дом в Железнодорожном округе Курска.

В своем телеграм-канале в воскресенье Смирнов написал, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Он также отметил, что дал распоряжение в кратчайшие сроки подготовить документы и оказать поддержку жильцам дома, чье имущество было повреждено в результате инцидента.

Ранее глава региона сообщал о 13 пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии. Таким образом, число пострадавших увеличилось.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ian Dobronosov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)