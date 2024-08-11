Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Число пострадавших при ракетном ударе по многоэтажке в Курске достигло 15
  1. Главная
  2. Происшествия

Стало известно об еще двух пострадавших при ракетном ударе по жилому дому в Курске

Число пострадавших при ракетном ударе по многоэтажке в Курске достигло 15

Алексей Смирнов, временно исполняющий обязанности главы Курской области, проинформировал о возросшем до 15 человек числе пострадавших в результате падения фрагментов украинской ракеты на жилой дом в Железнодорожном округе Курска.

В своем телеграм-канале в воскресенье Смирнов написал, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Он также отметил, что дал распоряжение в кратчайшие сроки подготовить документы и оказать поддержку жильцам дома, чье имущество было повреждено в результате инцидента.

Ранее глава региона сообщал о 13 пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии. Таким образом, число пострадавших увеличилось.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ian Dobronosov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В Турции начался процесс разблокировки Instagram

В Турции начался процесс разблокировки Instagram

Власти Турции сообщили о начале восстановления доступа к социальной сети Instagram (принадлежащей Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) после девятидневного ограничения, как сообщает турецкое издание Hürriyet.

Читать полностью
Трамп заявил о взломе социальный сетей своего предвыборного штаба

Трамп заявил о взломе социальный сетей своего предвыборного штаба

Команда, занимающаяся избирательной кампанией кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщила о недавнем взломе ряда своих внутренних онлайн-сетей зарубежными злоумышленниками, - передает издание The Hill.

Читать полностью

Общество

Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы

Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы

Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении.

Читать полностью
Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью

Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью

Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.

Читать полностью

Новости