Стало известно об еще двух пострадавших при ракетном ударе по жилому дому в Курске

Алексей Смирнов, временно исполняющий обязанности главы Курской области, проинформировал о возросшем до 15 человек числе пострадавших в результате падения фрагментов украинской ракеты на жилой дом в Железнодорожном округе Курска.
В своем телеграм-канале в воскресенье Смирнов написал, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Он также отметил, что дал распоряжение в кратчайшие сроки подготовить документы и оказать поддержку жильцам дома, чье имущество было повреждено в результате инцидента.
Ранее глава региона сообщал о 13 пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии. Таким образом, число пострадавших увеличилось.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ian Dobronosov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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