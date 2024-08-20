Боевые действия на территории Курской области, а также вся спецоперация на Украине может завершиться в ближайшие два-три месяца. Такое заявление сделал замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лу Юйгуану. Фрагмент беседы был показан по телеканалу Phoenix.
"Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО", — заявил глава чеченского спецназа "Ахмат".
Напомним, что нападение ВСУ на Курскую область произошло утром 6 августа. За это время украинская армия понесла огромные потери не только в живой силе, но и военной технике. Так, на курском направлении Киев потерял свыше 3 тысяч военнослужащих, а также десятки единиц военной техники, в том числе западной.
Фото: Facebook*/93rd "Kholodnyi Yar" Mechanized Brigade
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